سیالکوٹ:فائرنگ سے موٹر سائیکل پر ساتھ بیٹھا شخص قتل
قاتل اور مقتول ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار تھے ، پو لیس نے شواہد جمع کر لئے
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) نامعلوم شخص نے فائرنگ کرکے موٹر سائیکل پر ساتھ بیٹھے شخص کو قتل کر دیا ۔ تھانہ حاجی پورہ کے علاقہ کوٹھی سکول نزدفیروز سلیم سٹریٹ میں موٹر سائیکل سوار شخص نے ویرانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے بیٹھے نامعلوم شخص کو سر میں گولی مارکر قتل کر دیاابتدائی معلومات کے مطابق قاتل اور مقتول دونوں ایک ہی موٹر سائیکل پر سفر کر رہے تھے فائرنگ سے علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا علاقہ مکینوں نے بذریعہ 15اطلاع پولیس کودی تو موقع پرڈی ایس پی سٹی طارق محمود ڈھڈی اور ایس ایچ او تھانہ حاجی پورہ انسپکٹر میاں عبدالرزاق بھاری نفری کہ ہمراہ پہنچ گئے اور لاش کو اپنی تحویل میں لے کر جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کرلیے اور علاقے کی ناکہ بندی کر دی۔