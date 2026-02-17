سیدہ شگفتہ ترمذی نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا چارج سنبھال لیا گوجرانوالہ 17 فروری ، 2026

نوشہرہ ورکاں(نمائندہ دنیا)گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر ٹو کی پرنسپل سیدہ شگفتہ ترمذی نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (ویمن)گوجرانوالہ کا چارج سنبھال کر فرائض منصبی کی ادائیگی شروع کر دی۔

اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سید سبطین مظہر‘کامران صدیقی، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر شفق نذیر‘ اسسٹنٹ ڈائریکٹر یاور رندھاوا اور امداد اﷲ کاہلوں ، سابق وائس چیئرمین بلدیہ اقبال صدیق سدھو، میاں مظہر اقبال ساجد و دیگر نے انہیں مبارکباد دی۔