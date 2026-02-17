صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیدہ شگفتہ ترمذی نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا چارج سنبھال لیا

  • گوجرانوالہ
سیدہ شگفتہ ترمذی نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا چارج سنبھال لیا

نوشہرہ ورکاں(نمائندہ دنیا)گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر ٹو کی پرنسپل سیدہ شگفتہ ترمذی نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (ویمن)گوجرانوالہ کا چارج سنبھال کر فرائض منصبی کی ادائیگی شروع کر دی۔

اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سید سبطین مظہر‘کامران صدیقی، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر شفق نذیر‘ اسسٹنٹ ڈائریکٹر یاور رندھاوا اور امداد اﷲ کاہلوں ، سابق وائس چیئرمین بلدیہ اقبال صدیق سدھو، میاں مظہر اقبال ساجد و دیگر نے انہیں مبارکباد دی۔

