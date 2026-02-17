دھی رانی پروگرام :اوکاڑہ میں 90جوڑوں کی اجتماعی شادی
اوکاڑہ(خبر نگار)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دھی رانی پروگرام کے تحت اجتماعی شادیوں کی چوتھی پر وقار تقریب، ضلع اوکاڑہ کی 90بیٹیوں کے شرعی فریضہ کی ادائیگی کر دی گئی۔
صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سہیل شوکت بٹ نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، اس موقع پر ممبران صوبائی اسمبلی میاں محمد منیر، چودھری غلام رضا ربیرہ، شگفتہ فیصل، لیگی رہنما راؤ محمد اجمل، اے ڈی سی ایف اینڈ پی چودھری عبدالجبار گجر، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اشتیاق خاں سمیت دیگر افسر بھی موجود تھے۔