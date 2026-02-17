گلیانہ:1500مستحق خاندانوں میں رمضان راشن پیکیج تقسیم
گلیانہ(نامہ نگار )ایلفی چیریٹی فاؤنڈیشن (یوکے ) کے زیر اہتمام حویلی ٹھیکیدار راجہ غلام حسین حسام رسولپور میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
جس میں 1500مستحق خاندانوں میں2کروڑ روپے سے زائد کا رمضان راشن پیکج تقسیم کیا گیا۔ راجہ شمشاد حسین نے نگرانی جبکہ راجہ وسیم گل نے معاونت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں اس نوعیت کی فلاحی سرگرمیاں غریب اور نادار طبقے کیلئے نعمت سے کم نہیں۔اس موقع پر صدر گلیانہ پریس کلب حاجی نعیم اقبال ،راجہ آفتاب احمد، محسن ضیا اعوان، ڈاکٹر رشید، ذوالفقار بٹ، ڈاکٹر انصر فاروق ، راجہ نعیم، راجہ عابد حسین ملاگر، راجہ ذوالفقار، سید شبیر شاہ بھی موجود تھے۔