ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ میں مشاعرے کا اہتمام
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صد ر سعید احمد بھلی، سیکرٹری چوہدری شہباز شمس نے کہا ہے کہ معاشرے کی تعمیر میں شعر و ادب کا کردار بہت اہم ہے۔۔۔
شاعری سماج کے دکھ کو ٹٹولتی، امن و آشتی اور ترقی کی راہ ہموار کرتی ہے سماجی تبدیلی کے لئے شاعری بے حد موثر اور طاقتور ذریعہ ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے علامہ اقبال بار ہال میں ’مشاعرہ سخن دلنواز ’’ کی پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ‘‘مشاعرہ میں مشہور ومعروف شاعروں عباس تابش ،زاہد فخری ،افکار علوی ،ملک عاصم ممتاز،،مرزا اصغر بیگ شاہد ذکی نے اپنی اپنی شاعری سے حاضرین کے دل موہ لئے۔