تحصیل سٹی و صدر کے علاقوں میں زیرو ویسٹ آپریشن مکمل

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب ویژن کے تحت گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے ایک دن، ایک تحصیل مہم کے تحت گوجرانوالہ تحصیل سٹی و صدر کے علاقوں میں زیرو ویسٹ آپریشن کامیابی سے مکمل کیا گیا۔

اس آپریشن کے دوران نالوں کی صفائی، کوڑا کرکٹ، جھاڑو اور واشنگ کا عمل یقینی بنایا گیا جبکہ مقامی کمیونٹی کو بھی صفائی سرگرمیوں میں شامل کیا گیا تاکہ یہ اقدامات وقتی نہ ہوں بلکہ مستقل بنیادوں پر جاری رہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر جی ڈبلیو ایم سی فرحان مجتبیٰ نے تحصیل سٹی و صدر اور وزیر آباد کا دورہ کیا، دورہ کے موقع پر انہوں نے فیلڈ میں موجود ورکرز سے ملاقات کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔

