امام بی بی کیمپس میں جدید سکیورٹی سرویلنس سسٹم کا افتتاح
جامع سکیورٹی نیٹ ورک 200ایکڑ پر محیط پورے کیمپس کا کیمروں سے احاطہ کریگا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کے امام بی بی کیمپس میں جدید سی سی ٹی وی سکیورٹی سرویلنس سسٹم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ یہ اقدام کیمپس کی سکیورٹی اور تکنیکی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے ۔اس جدید نظام کا افتتاح وائس چانسلر شازیہ بشیر نے کیمپس میں منعقدہ تقریب کے دوران کیا۔ یہ منصوبہ ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے مالی تعاون سے مکمل ہوا جبکہ اس پر عملدرآمد یونیورسٹی کے آئی ٹی سپورٹ سینٹر (ITSC)نے پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ (P&D)ڈیپارٹمنٹ کے اشتراک سے کیا۔ جامع سکیورٹی نیٹ ورک 200ایکڑ پر محیط پورے کیمپس کا احاطہ کرتا ہے جس میں 102ہائی ریزولوشن باؤنڈری کیمرے ، 6جدید پی ٹی زیڈ (پین، ٹِلٹ، زوم) کیمرے اور 80انڈور سکیورٹی کیمرے شامل ہیں۔