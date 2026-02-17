ڈسکہ :چوری ،ڈکیتی کی وار داتیں‘ شہری مال وزر سے محروم
مسلمانیاں کے قریب 3ڈاکوئوں نے ظہیر سے 98ہزارروپے اور شناختی کارڈ چھین لیا
ہیڈبمبانوالہ، منڈیکی گورائیہ ،ڈسکہ (نامہ نگار، نمائندہ دنیا )چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری رقم ، موبائل فونز ودیگر سامان سے محروم۔ مسلمانیاں کے قریب تین نامعلوم افراد نے ظہیر سے 98ہزار روپے اور شناختی کارڈ چھین لیا ، عبدالوحید خاں وردگ نے نیو کچہری مسجد میں وضو کرنے کیلئے اپنا کوٹ دیوار کے ساتھ لٹکایا تو نامعلوم افراد نے موبائل فون اور 48ہزارروپے چوری کر لئے ، وڈالہ سندھواں موٹر وے ٹول پلازہ کے قریب سیر کرتے عاشق حسین سے دونامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر ساڑھے 16ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا، چونگی نمبر 8دال چاول کی د کان کے سامنے کھڑی ارشد جاوید کی موٹر سائیکل چوری، النبی مارکیٹ سے نور کی موٹر سائیکل چوری، کوٹلی کولیاں میں محمد نواز کے ڈیرہ سے دوعدد بھینس کے بچے چوری، محمدپورہ میں محمد شفیق کے ڈیرہ سے 6 اصیل مرغ ، 10 مرغیاں اور پیٹر انجن کا سامان چوری کر لیا گیا ۔