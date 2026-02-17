افواج پاکستان سرحدوں کیساتھ عوامی تحفظ بھی یقینی بنا ر ہیں:فردو س عاشق
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) سابق وفاقی وزیر اور استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ افواج پاکستان ملکی جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ عوامی تحفظ کو بھی یقینی بنا رہی ہیں جس پر پوری قوم کو فخر ہے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے نے چپراڑ میں مہر سجاول کے ساتھیوں سمیت استحکامِ پاکستان پارٹی میں شمولیت کے سلسلے میں منعقدہ جلسہ سے خطاب کر تے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ استحکامِ پاکستان پارٹی عوام کی امیدوں کا مرکز بن چکی ،عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیز کرے گی اور ملک کو ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کیلئے ہر ممکن کردار ادا کرے گی۔