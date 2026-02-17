ڈسکہ :پلاٹوں او رگلیوں سے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ختم نہ ہوسکے
انتظامیہ نے اسسٹنٹ کمشنر کے احکامات نظر انداز کر دئیے ،شہریوں کو مشکلات
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ کے احکامات کے باوجود خالی پلاٹوں او رگلی محلوں سے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ختم نہ ہوسکے ۔ چند روز قبل اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ نے احکامات جاری کئے تھے کہ شہری کسی بھی خالی پلاٹ میں کوڑاکرکٹ اورتعمیراتی سامان نہ پھینکیں جوکوئی شہری ایسا کرتے ہوئے پایاگیا اس کیخلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس کو جرمانہ بھی کیاجائیگا مگر اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ کے احکامات کے باوجود خالی پلاٹوں اور گلی محلوں میں لگے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ختم نہیں ہوسکے خالی پلاٹوں اور گلی محلوں میں لگے ہوئے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر وں کے تعفن سے شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہوگیا ۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ڈسکہ کا عملہ کئی کئی دن گلی محلوں میں صفائی ستھرائی کیلئے نہیں آتا شہر کی ہر گلی محلہ میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اور نالیوں کاپانی کھڑا ہے شہری اسی نالیوں کے گندے پانی سے گزرنے پرمجبور ہیں اگر شہری سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو اس بارے شکایت کریں تو وہ بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب ’کمشنر گوجرانوالہ ’ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔