پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ میں پروموشن کیلئے اہلکاروں کا امتحان

  گوجرانوالہ
پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ میں پروموشن کیلئے اہلکاروں کا امتحان

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ریجن میں پروموشن کیلئے لسٹ B-1کے امتحان کا انقعاد کیا گیا جس کی نگرانی ایس پی پنجاب ہائی وے پٹرول گوجرانوالہ ریجن وسیم اختر نے کی۔

امتحان میں گوجرانوالہ ریجن سے تعلق رکھنے والے کانسٹیبل، لیڈی کانسٹیبل اور ڈرائیور کانسٹیبل سمیت 79امیدوار وں نے شرکت کی۔ امتحانی مرکز پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کئے گئے ،مرکز کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے تاکہ امتحان خوش اسلوبی اور شفافیت کے ساتھ مکمل ہو سکے ۔ امتحان میں 46امیدوار کامیاب ہوئے جن کے انٹرویو کے بعد 25کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کو پروموشن لسٹ 1-B میں درج کیا گیا۔

 

