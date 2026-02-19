صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد میں آوارہ کتا مار مہم مکمل طور پر ناکام ہو گئی

  • گوجرانوالہ
کتے بیسیوں افراد کو کاٹ چکے ،طلبہ و طالبات سکول جاتے خوفزدہ ، شہری پریشان

حافظ آباد(نمائندہ دنیا ، نامہ نگار )حافظ آباد میں آوارہ کتا مار مہم مکمل طور پر ناکام ہو گئی ، گلی محلوں اور شاہراہوں پر جگہ جگہ آوارہ کتوں کی بہتات شہریوں کے وبال جان بن گئی۔ حافظ آباد شہر کے کسی گلے محلے یاشاہراہ پرنکل جائیں وہاں آوارہ کتے ہمہ وقت گھومتے نظر آئیں گے جو بیسیوں افراد کو کاٹ کر زخمی کرچکے ہیں ،آوارہ کتوں کی بہتات سے نہ صرف شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں بلکہ طلبہ وطالبات سکول جاتے بھی ڈرمحسوس کرنے لگے ہیں لیکن میونسپل کمیٹی اورانتظامیہ کی جانب سے آوارہ کتوں کو تلف کرنے پر کوئی توجہ نہیں دی جارہی جس سے وزیر اعلیٰ کی جانب سے آوارہ کتوں کو تلف کرنے کے تمام تر دعوے کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے کتوں کو تلف کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

