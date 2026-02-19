زرعی ضروریات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کیلئے مہم کا آ غاز
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )کسان بورڈ پاکستان کے نائب صدر امان اﷲ چٹھہ نے کہا ہے کہ کسان بورڈ پاکستان زرعی ضروریات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کرنے کی ملک گیر مہم کا آغاز کر رہا ہے۔۔۔
جس سے کسانوں کو مالی بدحالی اور ملک کا موجودہ معاشی عدم استحکام ختم کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ اس فیصلے کا اعلان کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی صدر سردار ظفر حسین خان نے مرکزی جنرل کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسان دشمن پالیسی سے کھاد تیل بجلی مشینری ادویات وغیرہ کی ناقابل برداشت مہنگائی کے نتیجہ میں زراعت خسارہ کا سودا بن چکی ہے ۔