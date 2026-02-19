سرائے عالمگیر150:مساجد اور امام بارگاہوں کی سکیو رٹی کیلئے انتظامات مکمل
سرائے عالمگیر (نامہ نگار )رمضان المبارک میں تحصیل بھر کی 150 سے زائد مساجد اور امام بارگاہوں میں۔۔۔
نمازِ تراویح اور دیگر عبادات کیلئے سکیورٹی انتظامات مکمل کر لئے گئے ،اہم مقامات پر اضافی نفری کے ساتھ سادہ لباس میں اہلکار بھی تعینات کئے جائیں گے ، مشکوک افراد اور لاوارث اشیا پر نظر رکھنے کیلئے سی سی ٹی وی کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے ۔ڈی ایس پی ڈاکٹر ممتازاحمد میکن نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل سرائے عالمگیر سرکل کے تینوں تھانوں کی پولیس عوام کے جان ومال کی حفاظت کیلئے 24 گھنٹے الرٹ ہے ، شہری امن و امان برقرار رکھنے میں پولیس کیساتھ تعاون کریں۔