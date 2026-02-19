صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرائے عالمگیر150:مساجد اور امام بارگاہوں کی سکیو رٹی کیلئے انتظامات مکمل

  • گوجرانوالہ
سرائے عالمگیر150:مساجد اور امام بارگاہوں کی سکیو رٹی کیلئے انتظامات مکمل

سرائے عالمگیر (نامہ نگار )رمضان المبارک میں تحصیل بھر کی 150 سے زائد مساجد اور امام بارگاہوں میں۔۔۔

 نمازِ تراویح اور دیگر عبادات کیلئے سکیورٹی انتظامات مکمل کر لئے گئے ،اہم مقامات پر اضافی نفری کے ساتھ سادہ لباس میں اہلکار بھی تعینات کئے جائیں گے ، مشکوک افراد اور لاوارث اشیا پر نظر رکھنے کیلئے سی سی ٹی وی کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے ۔ڈی ایس پی ڈاکٹر ممتازاحمد میکن نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل سرائے عالمگیر سرکل کے تینوں تھانوں کی پولیس عوام کے جان ومال کی حفاظت کیلئے 24 گھنٹے الرٹ ہے ، شہری امن و امان برقرار رکھنے میں پولیس کیساتھ تعاون کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سال رواں جرائم میں 50 فیصد کمی ریکارڈ

رمضان بازار سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی کا اہم ذریعہ

رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہلی ترجیح قرار

ضلع لودھراں، تینوں تحصیلوں میں 7 رمضان دسترخواں قائم

رمضان تزکیہ نفس کا جامع ترقیاتی پروگرام، کلثوم پراچہ

زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد