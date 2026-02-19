سیہنسرہ گورائیہ میں گجر اور مسیحی برادری کے فریقین میں درمیان صلح
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سابق صوبائی وزیر چودھری اقبال گجر نے سیہنسرہ گورائیہ میں گجر برادری اور۔۔۔
مسیحی برادری کے فریقین کے درمیان صلح کرادی، واضح رہے کہ جھگڑے اورگجر برادری کے افراد کی جانب سے چرچ پر فائرنگ کے واقعے کے بعد ملزموں کے خلاف ایف آئی آر کا بھی اندراج ہو چکا تھا اور علاقے میں کشیدگی کا ماحول تھا اورمذہبی بنیادوں پر مزید تصادم کا خطرہ درپیش تھا، صلح کے موقع پر ایم پی اے عمانوایل اطہر جولئیس، ماسٹر بینجمن بھی موجود تھے۔گجر،شمعون مسیح، احمد گجر، اسحاق گجر،طلعت گجر،ملک جاوید،عدنان وارث گجر،ملک شفیع،رفاقت کونسلر،دلاور بھٹی،رانا تنویر ودیگر بھی موجود تھے ۔