ڈاکٹر نہ ادویات ، مرکز صحت میانہ گوندل مسائل کی آماجگاہ
میڈیکل آفیسر ز ، ویکسی نیٹرز ، لیڈی ہیلتھ ورکرز ، نرسز ، مڈ وائف کی اسامیاں خالی ایکسرے مشین و لیبارٹری کے باوجود عملہ نہ ہونے پر مریض مہنگے ٹیسٹ کرانے پر مجبور
منڈی بہاؤالدین(ڈسٹرکٹ رپورٹر )دیہی مرکز صحت میانہ گوندل مسائل کی آماجگاہ، 29 دیہات کے ہزاروں باسی معالجین و ادویات سے محروم، نئی عمارت نامکمل، پرانی خستہ حال، مریض خوار ہو نے لگے ۔ تفصیلات کے مطابق کئی ایکڑ پر محیط تحصیل ملکوال کا دوسرا بڑا رورل ہیلتھ سنٹر میانہ گوندل بھوت بنگلہ کا منظر پیش کرنے لگا۔ عملہ کی کمی کی وجہ سے علاج معالجہ کی غرض سے آنے والے شہری بغیر معائنہ و بغیر دوا واپس جانے پر مجبور ہیں۔ محکمہ صحت ذرائع کے مطابق یہاں میڈیکل آفیسرز کی 6، اسسٹنٹ میڈیکل آفیسرز کی 5، ویکسی نیٹرز کی 4، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی 3، ڈسپنسرز کی 3، نرسز کی 2، مڈوائف کی 2، ڈینٹل ٹیکنیشن کی 1، لیب ٹیکنیشن کی 1، آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ کی 1، ریڈیوگرافر کی 1 آسامی خالی ہے ۔ یہاں تعینات ایک میڈیکل آفیسر لمبی چھٹی پر ہیں جبکہ صرف ایک میڈیکل آفیسر اور ڈینٹل ڈاکٹر موجود ہیں۔ معالجین و دیگر عملہ کی کمی و ادویات کی قلت کے باعث اہل علاقہ انتہائی پریشانی سے دوچار ہیں تو دوسری جانب ایکسرے مشین و لیبارٹری موجود ہونے کے باوجود متعلقہ عملہ تعینات نہ ہونے سے مریضوں کو مہنگے نجی ہسپتالوں اور لیبارٹریوں کا رخ کرنا پڑتا ہے ۔ شہریوں نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر عدیل حیدر کے مذکورہ ہسپتال کے دورہ کے دوران انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا گیا جبکہ کئی بار تحریری طور پر بھی اعلیٰ حکام کو درخواست دی جا چکی مگر حالات جوں کے توں ہیں۔ متاثرین نے وزیراعلیٰ مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد تمام خالی آسامیوں کو پر کر کے تمام سہولیات کی فراہم کی جائیں اور نئی عمارت کو جلد از جلد مکمل کر کے فعال کیا جائے تاکہ انہیں علاج معالجہ کی بہتر اور بروقت سہولیات میسر آ سکیں۔