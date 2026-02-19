صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی کے رہائشی رواں سال بھی سستا رمضان بازار سے محروم

  • گوجرانوالہ
راہوالی کے رہائشی رواں سال بھی سستا رمضان بازار سے محروم

راہوالی (نامہ نگار )کنٹونمنٹ بورڈ کے سول علاقہ راہوالی اور گردونواح کے محنت کش اس سال بھی سستا رمضان بازار کی۔۔۔

 سہولت سے محروم، محنت کش کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے پرائیویٹ ٹھیکیدار کے ذریعے لگوائے جانے والے نامنہاد سستے بازار سے مہنگے داموں اشیائے خورو نوش خرید نے پر مجبور ہوگئے ۔کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر اثر علاقہ ہونے کی وجہ سے پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ اس علاقہ کے محنت کشوں کو رمضان بازار یا سہولت بازار کی سہولتیں دینے سے محروم رکھتی ہے ، سالہا سال قبل پیپلزپارٹی کی حکومت نے راہوالی میں سستے رمضان بازار کا انعقاد کیا تھا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد