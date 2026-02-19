راہوالی کے رہائشی رواں سال بھی سستا رمضان بازار سے محروم
راہوالی (نامہ نگار )کنٹونمنٹ بورڈ کے سول علاقہ راہوالی اور گردونواح کے محنت کش اس سال بھی سستا رمضان بازار کی۔۔۔
سہولت سے محروم، محنت کش کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے پرائیویٹ ٹھیکیدار کے ذریعے لگوائے جانے والے نامنہاد سستے بازار سے مہنگے داموں اشیائے خورو نوش خرید نے پر مجبور ہوگئے ۔کنٹونمنٹ بورڈ کے زیر اثر علاقہ ہونے کی وجہ سے پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ اس علاقہ کے محنت کشوں کو رمضان بازار یا سہولت بازار کی سہولتیں دینے سے محروم رکھتی ہے ، سالہا سال قبل پیپلزپارٹی کی حکومت نے راہوالی میں سستے رمضان بازار کا انعقاد کیا تھا ۔