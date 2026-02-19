نوشہرہ ورکاں :عوامی تحریک کے عہدیداروں کا انتخاب ،طاہر القادری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پاکستان عوامی تحریک کا اہم اجلاس زیرِ صدارت اشفاق ورک منعقد ہوا جس میں ڈاکٹر طاہر القادری کی 75ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔۔۔
اور ان کی دینی، علمی اور تنظیمی خدمات کو سراہا کیا گیا۔ اجلاس کے دوران مقامی تنظیم کے عہدیدار وں کا بھی انتخاب عمل میں لایا گیا جن میں صدر سیٹھ منظور احمد، جنرل سیکرٹری میاں ناصر کمال سمیت دیگر ذمہ دار شامل ہیں۔ تقریب میں مرکزی رہنما سید محمود الحسن جعفری کوآرڈی نیٹر تنظیمات سینٹرل پنجاب، ضلعی صدر اسد علی گوندل اور جنرل سیکرٹری قاری شفاقت علی نے شرکت کی ۔