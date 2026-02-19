صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :عوامی تحریک کے عہدیداروں کا انتخاب ،طاہر القادری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں :عوامی تحریک کے عہدیداروں کا انتخاب ،طاہر القادری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )پاکستان عوامی تحریک کا اہم اجلاس زیرِ صدارت اشفاق ورک منعقد ہوا جس میں ڈاکٹر طاہر القادری کی 75ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔۔۔

 اور ان کی دینی، علمی اور تنظیمی خدمات کو سراہا کیا گیا۔ اجلاس کے دوران مقامی تنظیم کے عہدیدار وں کا بھی انتخاب عمل میں لایا گیا جن میں صدر سیٹھ منظور احمد، جنرل سیکرٹری میاں ناصر کمال سمیت دیگر ذمہ دار شامل ہیں۔ تقریب میں مرکزی رہنما سید محمود الحسن جعفری کوآرڈی نیٹر تنظیمات سینٹرل پنجاب، ضلعی صدر اسد علی گوندل اور جنرل سیکرٹری قاری شفاقت علی نے شرکت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سال رواں جرائم میں 50 فیصد کمی ریکارڈ

رمضان بازار سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی کا اہم ذریعہ

رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہلی ترجیح قرار

ضلع لودھراں، تینوں تحصیلوں میں 7 رمضان دسترخواں قائم

رمضان تزکیہ نفس کا جامع ترقیاتی پروگرام، کلثوم پراچہ

زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد