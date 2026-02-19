راہوالی:بچوں کی لڑائی ، بھائیوں کا بہن اور بہنوئی پر تشدد
راہوالی (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )بچوں کی لڑائی کی شکایت کرنے پر بھائیوں کا بہن اور بہنوئی پر تشدد۔۔۔
، ڈنڈے اور پسٹل کے بٹ مار کر زخمی کردیا۔ محلہ سید پورہ شرقی رہوالی کی نازیہ بی بی نے پولیس کو درخواست دی کہ اس کا 14سالہ بیٹا اپنے ماموں کے بیٹے سے کرکٹ کھیلتے ہوئے جھگڑ پڑا تو ماموں کے بیٹے نے اس پر تشدد کیا جس کی شکایت لے کر وہ بھائی ذوالفقار کے پاس گئی تو اس نے طیش میں آکر اسے بھی زد و کوب کرتے ہوئے گھر نکال کر تشدد شروع کردیا جس پر اس کا خاوند محمد زبیر چھڑ انے آیا تو ذوالفقار نے ڈنڈے اور ضیغم عباس نے پسٹل کے بٹ محمد زبیر کے سر میں مار مار کر شدید زخمی کردیا جسے ہسپتال داخل کرادیا گیا ۔