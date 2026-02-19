صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:بچوں کی لڑائی ، بھائیوں کا بہن اور بہنوئی پر تشدد

  • گوجرانوالہ
راہوالی:بچوں کی لڑائی ، بھائیوں کا بہن اور بہنوئی پر تشدد

راہوالی (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )بچوں کی لڑائی کی شکایت کرنے پر بھائیوں کا بہن اور بہنوئی پر تشدد۔۔۔

 ، ڈنڈے اور پسٹل کے بٹ مار کر زخمی کردیا۔ محلہ سید پورہ شرقی رہوالی کی نازیہ بی بی نے پولیس کو درخواست دی کہ اس کا 14سالہ بیٹا اپنے ماموں کے بیٹے سے کرکٹ کھیلتے ہوئے جھگڑ پڑا تو ماموں کے بیٹے نے اس پر تشدد کیا جس کی شکایت لے کر وہ بھائی ذوالفقار کے پاس گئی تو اس نے طیش میں آکر اسے بھی زد و کوب کرتے ہوئے گھر نکال کر تشدد شروع کردیا جس پر اس کا خاوند محمد زبیر چھڑ انے آیا تو ذوالفقار نے ڈنڈے اور ضیغم عباس نے پسٹل کے بٹ محمد زبیر کے سر میں مار مار کر شدید زخمی کردیا جسے ہسپتال داخل کرادیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد