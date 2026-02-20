صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی سعدیہ جمال کابازار کا دورہ

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں ( تحصیل رپورٹر ) اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال کابازار کا دورہ ،دکانداروں کو وارننگ ،

اشیا ریٹ لسٹ سے زیادہ بیچنے پر قانونی کارروائی ہو گی،بتایاگیاہے کہ علی الصبح اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال نے بازار کا دورہ کیا ، مختلف دکانوں پر ریٹ لسٹیں چیک کیں ، خریداری کرتے شہریوں سے ریٹ کے حوالے سے معلومات لیں ، ان کے ہمراہ پیرا فورس اہلکار بھی موجود تھے۔، انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رمضان مبارک میں دکانداروں کو خود ساختہ مہنگائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ، ہم وزیر اعلی پنجاب کے ویژن اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی ہدایات کے مطابق رمضان المبارک میں اشیا خورونوش کی سستے داموں شہریوں کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے ۔

 

