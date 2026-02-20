صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او سیالکوٹ کانوٹس‘ڈرائیور کو ہراساں کرنیوالا ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ ( ڈسٹرکٹ رپورٹر)قائم مقام ڈی پی او سیالکوٹ کا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو پر فوری نوٹس، ڈرائیور کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ سوشل میڈیا پر وائرل طلباوین ڈرائیور کو ہراساں کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی۔

 جس پر قائم مقام ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسیب راجہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ حاجی پورہ کو ملزم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ویڈیو میں شناخت ہونے والے ایک کس ملزم آصف علی کو فوری گرفتار کر لیا ،مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔قائمقام ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسیب راجہ نے کہا ہے کہ قانون شکنی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

