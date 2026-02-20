اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد یوسف کے جوا ن سالہ بیٹے کاانتقال
نوشہرہ ورکاں(تحصیل رپورٹر )اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد یوسف کا جوان سالہ بیٹا کرغستا ن میں انتقال کر گیا،بتایا گیا ہے کہ۔۔۔
اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کاجواں سالہ بیٹا ذیشان یوسف کرغیزستان میں وفات پاگیا ، ذیشان یوسف حصولِ تعلیم کے سلسلے میں کرغستان میں مقیم تھا جہاں وہ دو روز قبل علیل ہوا اور طبیعت زیادہ بگڑنے پر وہ خالقِ حقیقی سے جا ملا، مرحوم کی میت کو پاکستان لانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اہل علاقہ، صحافتی و سماجی حلقوں نے مرحوم کیلئے مغفرت اور لواحقین کیلئے صبر جمیل کی دعا کی۔