صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد یوسف کے جوا ن سالہ بیٹے کاانتقال

  • گوجرانوالہ
اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد یوسف کے جوا ن سالہ بیٹے کاانتقال

نوشہرہ ورکاں(تحصیل رپورٹر )اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد یوسف کا جوان سالہ بیٹا کرغستا ن میں انتقال کر گیا،بتایا گیا ہے کہ۔۔۔

اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کاجواں سالہ بیٹا ذیشان یوسف کرغیزستان میں وفات پاگیا ، ذیشان یوسف حصولِ تعلیم کے سلسلے میں کرغستان میں مقیم تھا جہاں وہ دو روز قبل علیل ہوا اور طبیعت زیادہ بگڑنے پر وہ خالقِ حقیقی سے جا ملا، مرحوم کی میت کو پاکستان لانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اہل علاقہ، صحافتی و سماجی حلقوں نے مرحوم کیلئے مغفرت اور لواحقین کیلئے صبر جمیل کی دعا کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیر اعلیٰ نے سویپ کی رفتار تیز کرنے کی منظوری دیدی

گداگروں کو حراست میں لے کر واپس بھیجنے کی ہدایت

میئر مرتضیٰ وہاب کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، کام جلدمکمل کرنے کی ہدایت

رفاہی پلاٹ پرتعمیرات، سندھ ہائیکورٹ بلڈنگ اتھارٹی پربرہم

ایران پر حملہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو مہنگا پڑ سکتا ہے ،ثروت اعجاز

سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ڈاکٹرزبیر شیخ کو ٹیکنیکل ایڈوائزر مقرر کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ