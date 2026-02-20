صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
روزہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں:مفتی نعیم اللہ

سرائے عالمگیر ( نامہ نگار) روزہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی نیتوں کو خالص کر کے برائیوں سے بچنے کا عہد ہے ۔

موجودہ معاشی حالات میں صاحب ثروت لوگ اپنے غریب بھائیوں، بیواؤں اور یتیموں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں تاکہ رحمتِ الٰہی کے مستحق بن سکیں۔معروف عالمِ دین صاحبزادہ مفتی نعیم اللہ نعیمی نے رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے موقع پر دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مبارک دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے اور اپنی زندگیوں کو تقویٰ کے سانچے میں ڈھالنے کا بہترین موقع ہے ۔

 

