ٹیکس پریکٹشنرز کافیڈرل ٹیکس محتسب سیکرٹریٹ کا دورہ
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر ) ٹیکس پریکٹشنرز ایسوسی ایشن کے صدر سید ذیشان علی رضوی ایڈووکیٹ، جنرل سیکر ٹری ذیشان ایوب ایڈووکیٹ بے وفد کے ہمراہ اسلام آباد میں فیڈرل ٹیکس محتسب سیکرٹریٹ کا دورہ کیا،
جہاں انہوں نے وفاقی ٹیکس محتسب ظفر حجازی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ٹیکس دہندگان کو درپیش مسائل، ایف بی آر کے طریقہ کار اور ریفنڈز و آڈٹ سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ایسوسی ایشن کے وفد نے گوجرانوالہ ریجن میں ٹیکس پریکٹشنرز اور تاجروں کو پیش آنے والی مشکلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ بعض کیسز میں غیر ضروری تاخیر اور تکنیکی رکاوٹیں کاروباری برادری کیلئے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ انہوں نے ٹیکس نظام میں شفافیت، سادہ طریقہ کار اور فوری ازالہ شکایات پر زور دیا۔ وفاقی ٹیکس محتسب ظفر حجازی نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ فیڈرل ٹیکس محتسب کا ادارہ ٹیکس دہندگان کو فوری اور بلا معاوضہ انصاف کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے ، اور موصول ہونے والی شکایات کو مقررہ وقت میں نمٹایا جاتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس پریکٹشنرز کا کردار ٹیکس نظام کو بہتر بنانے میں نہایت اہم ہے ۔ ایف ٹی او کے مشیر ہفتہ وار بنیادوں پر گوجرانوالہ کا دورہ کریں گے اور مقامی طور پر دفتر رکھیں گے ۔