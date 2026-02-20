ہسپتالوں میں لاشوں کی حفاظت کیلئے کولڈ سٹوریج نہ بن سکے
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )پنجاب حکومت کی طرف سے فنڈز اور منظوری نہ ہونے کے باعث گوجرانوالہ ضلع کے سرکاری ہسپتالوں میں لاشوں کو محفوظ کرنے والے کولڈ سٹوریج سردخانے قائم نہ ہوسکے جس سے ہسپتالوں کے عارضی مردہ خانے بدبو سے بھر گئے ،
ہسپتالوں سے ملحقہ رہائشی علاقوں کے مکین بھی متاثر ہونے لگے ،کولڈ سٹوریج نہ ہونے سے بیشتر لاوارث لاشوں کو محفوظ بنانا مشکل ہوگیا جس پر پولیس اور مذہبی تنظیموں کے تعاون سے دفنایا جانے لگا، ذرائع کے مطابق گوجرانوالہ ضلع میں سالانہ سینکڑوں لاشوں کا پوسٹمارٹم مختلف ہسپتالوں میں کیا جاتا ہے جبکہ قتل وغارت ،حادثات کے باعث جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشو ں کو محفوظ بنانے کیلئے کولڈ سٹوریج قائم نہ ہوسکے جس سے ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور دیگر عملہ پریشان ہے ،تاہم ڈی ایچ کیو ہسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ نجی فلاحی ادارے اورمخیر حضرات کے تعاون سے کولڈ سٹوریج روم تیار کیاگیا جلد ہی حکومتی منظوری کے بعد کولڈ سٹوریج بنایا جائے گا ۔