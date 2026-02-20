صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیہودہ گانے چلانے سے منع کرنے پر مسلح افراد کاگھر پر دھاوا

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار ) دھاڑیوال میں اونچی آواز میں بیہودہ گانے چلانے سے منع کرنے پرمسلح افراد کا محنت کش کے گھر دھاوا ،

خواتین سمیت چار افراد پر اسلحہ ،ڈنڈوں سوٹوں سے وحشیانہ تشدد اغوا کر کے ڈیرے پر لیجا کر رسیوں سے باندھ دیا اور ویڈیو بھی بناتے رہے ، لدھیوالہ پولیس نے مقدمہ درج لیا ،بتایا گیا ہے کہ تھانہ لدھیوالہ کے علاقے دھاڑیوال کے رہائشی اویس نے اپنے ہمسائے مظہر کو ڈیک پر اونچی آواز میں بیہودہ گانے چلانے سے منع کیا جس پر مظہر نے طیش میں آ کر اپنے اسلحہ اور ڈنڈوں سے مسلح ساتھیوں غضنفر ،الیاس ،ندیم ،اویس ،ساجد اور دس نامعلوم کے ہمراہ اویس کے گھر دھاو ا بول دیا ،اسے اس کی اہلیہ بانو بھائی یامین اور بھاوج لبنیٰ کو ڈنڈوں سوٹوں سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اویس کو اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لیجا کر رسیوں سے باندھ دیا اور ویڈیو بھی بناتے رہے ،اہل دیہہ کی منت سماجت پر ملزمان نے اویس کو رہا کیا جبکہ دیگر زخمیوں کو طبی امداد کے لئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ، تھانہ لدھیوالہ پولیس نے زخمی اویس کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

