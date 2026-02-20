گوجرانوالہ:ضلع کچہری میں پولیس خدمت مرکز کا افتتاح
گوجرانوالہ ( سٹاف رپورٹر )سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے ضلع کچہری میں پولیس خدمت مرکز کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔
اس موقع پرصدر بار رانا فرحان علی خاں،جنرل سیکرٹری بار حق نواز ہنجرا،سینئر نائب صدر بار مہر مشتاق احمد،نائب صدر ہارون خالد باجوہ،جوائنٹ سیکر ٹری بار میاں طاہر سلیم،اکرم گل، ارشد محمود گوند ل، میاں آسر حسین، مرزا افتخار محمود ایڈووکیٹس سمیت وکلاء برادری کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے کہا کہ پولیس خدمت مرکز کے قیام کا مقصد شہریوں اور وکلاء کو ایک ہی چھت تلے مختلف پولیس سہولیات کی بروقت اور شفاف فراہمی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جدید تقاضوں کے مطابق عوام دوست پولیسنگ کو فروغ دینا محکمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور اس مرکز کے ذریعے کریکٹر سرٹیفکیٹ، جنرل پولیس ویریفکیشن اور دیگر سروسز تیزی سے فراہم کی جا سکیں گی۔صدر بار رانا فرحان علی خاں ایڈووکیٹ نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ضلع کچہری میں پولیس خدمت مرکز کے قیام سے سائلین اور وکلاء کو سہولت میسر آئے گی اور ان کے قیمتی وقت کی بچت ہوگی۔