ایجوکیشنل فیملی پلاننگ میلہ لبرٹی فیملی پارک میں منعقد

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر) ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیر آفس گجرات کے زیر اہتمام ایجوکیشنل فیملی پلاننگ میلہ لبرٹی فیملی پارک گجرات میں منعقد کیا گیا۔

 مہمان خصوصی رائے سمیع ڈپٹی ڈائریکٹر فناس پاپولیشن ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ حکومت پنجاب، نوید اشرف وڑائچ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر گجرات ، عمر فاروق تحصیل پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ، حامد رسول ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ابولحسن مدنی تحصیل پاپولیشن ویلفیئر آفیسر تھے ۔ جس میں نوجوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے تفریح، میجک شو ، کھیل ، لڈی بھنگڑا ، موسیقی ، کوئز پروگرام ، میوزیکل چیئر، کڈز ڈانس، صحت مند بچوں کا مقابلہ ، جوائے لینڈ ، کھانے کے سٹال ، معلوماتی کاؤنٹر ، فری میڈیکل کیمپ (مریم نواز شریف کلینک آن ویل )اور ریفریشمنٹ کا انتظام ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفئیر آفس گجرات کی جانب سے کیا گیا۔

 

