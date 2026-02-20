رمضان کی آمد کیساتھ ہی سوئی گیس غائب ، شہری پریشان
موترہ(نامہ نگار)ڈسکہ اوراسکے گردونواح میں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی سوئی گیس غائب ہو گئی ،
شہری حکمرانوں کو کوسنے لگے ،گزشتہ روز سحری کے دوران چند گھنٹے سوئی گیس آنے کے بعد دن بھر غائب رہی جبکہ بچے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بلکتے رہے ،خواتین دن بھر گیس آنے کا انتظار کرتی رہیں لیکن گیس کی سپلائی معطل رہی جس پر شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران سوئی گیس کی بلاتعطل فراہمی نہ کرنا حکمرانوں کی نااہلی ہے ،ایک جانب غریب عوام ہوشربامہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں تو دوسری جانب سوئی گیس بند کر کے شہریوں کو جینا دو بھر کر دیا ہے اگر گیس کی سپلائی ایک دن میں بحال نہ کی گئی تو وہ سڑکوں پر آکر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے ۔
