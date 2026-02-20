صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان کی آمد کیساتھ ہی سوئی گیس غائب ، شہری پریشان

  • گوجرانوالہ
رمضان کی آمد کیساتھ ہی سوئی گیس غائب ، شہری پریشان

موترہ(نامہ نگار)ڈسکہ اوراسکے گردونواح میں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی سوئی گیس غائب ہو گئی ،

شہری حکمرانوں کو کوسنے لگے ،گزشتہ روز سحری کے دوران چند گھنٹے سوئی گیس آنے کے بعد دن بھر غائب رہی جبکہ بچے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بلکتے رہے ،خواتین دن بھر گیس آنے کا انتظار کرتی رہیں لیکن گیس کی سپلائی معطل رہی جس پر شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران سوئی گیس کی بلاتعطل فراہمی نہ کرنا حکمرانوں کی نااہلی ہے ،ایک جانب غریب عوام ہوشربامہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں تو دوسری جانب سوئی گیس بند کر کے شہریوں کو جینا دو بھر کر دیا ہے اگر گیس کی سپلائی ایک دن میں بحال نہ کی گئی تو وہ سڑکوں پر آکر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے ۔

ب

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

رمضان صبر، برداشت، ایثار اور تقویٰ کا درس دیتا ،فیصل راٹھور

وزیر داخلہ کا زیر تعمیر تھانوں کا دورہ ،کام تیز کرنیکی ہدایت

پیرا فورس کی اولین ترجیح قیمتوں کو اعتدال میں رکھنا ہونا چاہیے،کمشنر

مری میں رمضان سہولت بازار کا افتتاح ،ڈی سی کا سٹالز کا دورہ

آئی جی اسلام آباد کا شہر کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

رمضان میں شہریوں کو ہر ممکن ریلیف دینگے،ڈی سی اسلام آباد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ