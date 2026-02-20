انتظامیہ کو شجرکاری مہم کا دائرہ مزید وسیع کرنے کی ہدایت
سیالکوٹ ( ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی نے محکموں کی کارکردگی جانچنے کیلئے ایک دن، ایک تحصیل انسپکشن پروگرام کے تحت تحصیل پسرور کا تفصیلی دورہ کیا۔
اے سی پسرور سدرہ ستار، ایم ڈی ایس ڈبلیو ایم سی کاشف نواز رندھاوا، سی ای او ایجوکیشن مجاہد حسین علوی، سی اینڈ ڈبلیو، محکمہ صحت، پیرا، میونسپل کمیٹی پسرور اور دیگر متعلقہ محکموں کے مقامی افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے شہر کے مختلف علاقوں میں گرین بیلٹس اور پارکس کی بحالی کا جائزہ لیا۔ گرین اینڈ کلین اقدام کے تحت سیالکوٹ ‘پسرور روڈ پر 375 پودے لگانے کے منصوبے کا معائنہ کیا اور تحصیل انتظامیہ کو شجرکاری مہم کا دائرہ وسیع کرنے کی ہدایت کی۔