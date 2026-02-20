صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتظامیہ کو شجرکاری مہم کا دائرہ مزید وسیع کرنے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
انتظامیہ کو شجرکاری مہم کا دائرہ مزید وسیع کرنے کی ہدایت

سیالکوٹ ( ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی نے محکموں کی کارکردگی جانچنے کیلئے ایک دن، ایک تحصیل انسپکشن پروگرام کے تحت تحصیل پسرور کا تفصیلی دورہ کیا۔

 اے سی پسرور سدرہ ستار، ایم ڈی ایس ڈبلیو ایم سی کاشف نواز رندھاوا، سی ای او ایجوکیشن مجاہد حسین علوی، سی اینڈ ڈبلیو، محکمہ صحت، پیرا، میونسپل کمیٹی پسرور اور دیگر متعلقہ محکموں کے مقامی افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے شہر کے مختلف علاقوں میں گرین بیلٹس اور پارکس کی بحالی کا جائزہ لیا۔ گرین اینڈ کلین اقدام کے تحت سیالکوٹ ‘پسرور روڈ پر 375 پودے لگانے کے منصوبے کا معائنہ کیا اور تحصیل انتظامیہ کو شجرکاری مہم کا دائرہ وسیع کرنے کی ہدایت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

اینٹی بیگری مہم ناکام ، بھکاری مافیا بے لگام، شہریوں کی ناک میں دم ، مستحق افراد امداد سے محروم

سوئی گیس بندش ، شہریوں کو سحروافطار میں مشکلات

مساجد، نگہبان بازاروں کے باہر پانی جمع نہ ہو ،ایم ڈی واسا کا حکم

ٹوبہ میں اہل خاندانوں کو رمضان نگہبان کارڈز فراہم

روڈ کٹس کی فوری بحالی کا حکم، نگرانی کیلئے خصوصی کمیٹی قائم

رمضان میں اشیائے خوردونوش کے ریٹ کنٹرول کے اقدامات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ