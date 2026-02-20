مضر صحت گوشت کی ترسیل کا منصوبہ ناکام
منڈی بہاؤالدین( ڈسٹرکٹ رپورٹ ر )منڈی بہاؤالدین کی تحصیل ملکوال میں مضر صحت گوشت کی ترسیل کا منصوبہ ناکام،100 کلو گرام مضر صحت گوشت قبضہ میں لے کر دیگر سامان ضبط، خفیہ اطلاع پر محکمہ لائیو سٹاک کی ٹیم نے پنجاب فوڈ اتھارٹی اور پولیس کے ہمراہ گوجرہ میں مشترکہ کارروائی کی ۔
کارروائی کے دوران غیر معیاری اورناقص گوشت پایا گیا ، مکھیوں مچھروں کی بھرمار پائی گئی۔ انتہائی لازم جانور کی خرید اور گوشت سپلائی کا ریکارڈ عدم موجود پایا گیا۔ گوشت کی رنگت نیلی، کالی تھی اور گوشت کو گندی بدبودار جگہ پر رکھا گیا تھا، موقع پر موجود ویٹرنری سپیشلسٹ نے گوشت کو چیک کیا اور مضر صحت قرار دیا،جس پر فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے تقریباً 100 کلو گرام گائے کا گوشت قبضے میں لے لیا گیا جبکہ دیگر سامان ضبط کر لیا گیا ۔