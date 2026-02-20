پولیس2سال قبل چوری ہونیوالی موٹرسائیکلوں کا سراغ نہ لگاسکی
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار) تھانہ سٹی ڈسکہ پولیس دو سال قبل چوری ہونیوالی موٹرسائیکلوں کا سراغ نہ لگاسکی،
موٹرسائیکل مالکان دربدر کی ٹھوکریں کھانے پرمجبور،ڈی ایس پی ڈسکہ آفس کیساتھ ملحقہ تھانہ سٹی ڈسکہ پولیس دو سال قبل 2024میں چوری ہونیوالی موٹرسائیکلوں کا سراغ نہ لگاسکی، سال 2026 کے آغاز کے دو ماہ کے دوران اب تک درجنوں موٹرسائیکل چوری کے مقدمات تھانہ سٹی ڈسکہ میں درج ہوچکے ہیں ، چوری ہونیوالی موٹرسائیکلوں کے مالکان انصاف کے حصول کیلئے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پرمجبور ہیں ،چند شہریوں نے بتایاکہ ہم نے ڈی ایس پی ڈسکہ آفس میں بھی موٹرسائیکل برآمدگی کیلئے درخواستیں دیں مگر وہاں پر بھی کوئی شنوائی نہیں ہوپائی ،انہوں نے بھی بات کو سنی ان سنی کردیا ،اگر تفتیشی افسران کے پاس جائیں تو وہ ہر بار کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کردیتے ہیں ،اتنے کی موٹرسائیکلیں نہیں جتنی تفتیشی افسران ڈیمانڈ بتاتے ہیں کہ فلاں چیز لے آؤ، فلاں کام کرآؤ ،ہم کوشش کررہے ہیں جونہی کوئی گینگ ہاتھ میں آتا ہے ، سب سے پہلے تمہیں ہی موٹرسائیکلیں دینگے ، شہری چوری ہونیوالی موٹرسائیکلوں کی برآمد گی کیلئے ڈی ایس پی ڈسکہ آفس اور تھانہ سٹی ڈسکہ کے چکر لگالگاکر عاجز آچکے ہیں، شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔