وزیرآباد:بی آئی ایس پی کے تحت رقوم لینے آئی خواتین خوار
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر) بی آئی ایس پی کے تحت رقوم لینے آئی خواتین ذلیل وخوار ہوکر رہ گئیں،بزرگ،بیمار،حاملہ خواتین چھوٹے بچوں سمیت سارا دن خوار ہونے کے بعد ناکام واپس۔
ڈسکہ روڈ پر قائم بے نظیر انکم سپورٹ سنٹر پر عورتوں کو سارا دن قطار میں کھڑا کردیا جاتا ہے ،باری آنے پر ان کو تین دن بعد کا کہہ دیا جاتا ہے ،پیسے ختم ہوگئے ہیں یا سسٹم کام نہیں کررہا کا بہانہ بنا کر ٹال دیا جاتا ہے ، ڈسکہ روڈ پر قائم اس سنٹر پر نہ تو کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے نہ ہی کوئی اور سہولت ہے ، سارا دن گھریلو خواتین کی تذلیل کرکے انکی عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے ،خواتین نے وزیراعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ بے نطیر انکم سپورٹ کی رقوم کو جس طرح پہلے جاز کیش پر بھجوایا جاتا تھا، اب بھی جاز کیش پر ہی بھجوایا جائے تاکہ ان کی تذلیل نہ ہو۔وزیراعلی ٰ مریم نواز خواتین کو عزت دلانے کیلئے اپنی بھرپور کردار ادا کررہی ہیں جبکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم وصول کرنا ان کیلئے انتہائی کٹھن ہوتا جا رہا ہے ۔وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر ،ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ سے صورتحال کا فوری نوٹس لیکر اصلاح واحوال کا مطالبہ کیا گیاہے ۔