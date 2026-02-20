ڈسکہ میں بھی رمضان آتے ہی مہنگائی کا طوفان آگیا
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار) ڈسکہ اوراسکے گردنواح میں رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی مہنگائی کا طوفان آگیا،
سبزیوں ’پھلوں کی قیمتوں میں 100سے 150روپے فی کلو تک اضافہ کردیا گیا، گوشت، چکن، انڈے ، گھی، مصالحہ جات، چینی سمیت دیگر کھانے پینے کی اشیا کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اوپن مارکیٹ سے غائب ہو گئے اور سرکاری ریٹ لسٹیں آویزاں ہی نہ ہو سکیں ،اوپن مارکیٹ میں رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے ، پہلے روزہی انتظامیہ کی طرف سے چیکنگ کا سخت نظام نہ ہو سکا جس کی وجہ سے دکاندار پھل اور سبزیاں سرکاری نرخنامے کے بجائے من مانے نرخوں پر فروخت کرتے رہے ، اشیا خورونوش کی بڑھتی قیمتوں پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیااور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے ۔