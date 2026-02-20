تحصیلدار عون عباس چٹھہ کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر گلدستہ پیش
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر) اللہ تعالیٰ کے گھر اور محسن کائنات کے روضہ مبارک کی طرف سفر سے بڑھ کر کوئی سفر مقدم نہیں،عمرہ کی سعادت خوش نصیبوں کو رب کریم کی رحمت سے حاصل ہوتی ہے ،
متبرک مقامات پر عبادات سے انسانی روح کو روحانی سرور حاصل ہوتا ہے ۔ان خیالات کا اظہار ممتاز سماجی شخصیت صوفی محمد اشرف نثار،طارق محمود گھمن نے تحصیلدار عون عباس چٹھہ کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر گلدستہ پیش کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر رانا عرفان،رانا مقصود، سیف اللہ بٹرودیگر بھی موجود تھے ۔انہوں نے کہا کہ عمرہ کی سعادت رب کریم کا قرب اور انعام کا باعث بنتا ہے ۔