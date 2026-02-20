صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیلدار عون عباس چٹھہ کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر گلدستہ پیش

  • گوجرانوالہ
تحصیلدار عون عباس چٹھہ کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر گلدستہ پیش

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر) اللہ تعالیٰ کے گھر اور محسن کائنات کے روضہ مبارک کی طرف سفر سے بڑھ کر کوئی سفر مقدم نہیں،عمرہ کی سعادت خوش نصیبوں کو رب کریم کی رحمت سے حاصل ہوتی ہے ،

متبرک مقامات پر عبادات سے انسانی روح کو روحانی سرور حاصل ہوتا ہے ۔ان خیالات کا اظہار ممتاز سماجی شخصیت صوفی محمد اشرف نثار،طارق محمود گھمن نے تحصیلدار عون عباس چٹھہ کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر گلدستہ پیش کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر رانا عرفان،رانا مقصود، سیف اللہ بٹرودیگر بھی موجود تھے ۔انہوں نے کہا کہ عمرہ کی سعادت رب کریم کا قرب اور انعام کا باعث بنتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیر اعلیٰ نے سویپ کی رفتار تیز کرنے کی منظوری دیدی

گداگروں کو حراست میں لے کر واپس بھیجنے کی ہدایت

میئر مرتضیٰ وہاب کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، کام جلدمکمل کرنے کی ہدایت

رفاہی پلاٹ پرتعمیرات، سندھ ہائیکورٹ بلڈنگ اتھارٹی پربرہم

ایران پر حملہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو مہنگا پڑ سکتا ہے ،ثروت اعجاز

سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ڈاکٹرزبیر شیخ کو ٹیکنیکل ایڈوائزر مقرر کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ