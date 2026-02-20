گرانفروشوں نے پھلوں کی خود ساختہ قیمتیں مقرر کر لیں
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار، نمائندہ خصوصی ) ماہ صیام کے پہلے روزے پر ہی پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، دوکانداروں نے سرکاری نرخ نامہ پر فروٹ کی فروخت کو ناممکن قرار دیا
اسسٹنٹ کمشنر کے دوکانوں پر چھاپے بھی قیمت کو کنٹرول نہ کر سکے بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی گراں فروشوں نے پھلوں کی خود ساختہ قیمتیں مقرر کر لیں عالم چوک ،اسحاق کوٹ ،لدھیوالہ ،اعوان چوک میں پھل فروش انگور 1600سو روپے کلو سیب 550روپے کلو ،خربوزا 450روپے کلو کھجور ایک ہزار روپے کلو اور پپیتا 400 روپے کلو فروخت کیا گیا جو کہ پھل کی مقرر کردہ سرکاری نرخوں سے دوگنا زائد قیمت وصول کی جاتی رہی اس حوالے سے خریداروں کا کہنا ہے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی منافع خور سرگرم ہو جاتے ہیں اور ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہتی ہے دوسری جانب اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل مجید اور پیرا فورس کی ٹیم نے اشیائے خوردونوش کی قیمتوں چیک کرنے کے لئے دوکانوں پر چھاپے بھی مارے لیکن پھلوں کی قیمتوں کو سرکاری نرخوں پر فروخت کو ممکن بنانے میں ناکام نظر آئے گراں فروشی کے حوالے سے فروٹ فروشوں نے ضلعی انتظامیہ کی مقرر کردہ قیمت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ہم چھوٹے دوکانداروں کو جرمانے کرنے یا دوکانوں کو سیل کرنے کی بجائے منڈی میں اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کریں شہریوں نے بھی ڈپٹی کمشنر نوید احمد سے مطالبہ کیا ہے کہ منڈی میں اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ مقدس مہینے میں کھانے پینے کی چیزیں غریب عوام کو ارزاں نرخوں پر دستیاب ہو سکیں۔