رمضان ہمیں تقویٰ اور خود احتسابی کا درس دیتا: اعجاز غوری

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ ( ڈسٹرکٹ رپورٹر)سینئر نائب صدر سیالکوٹ چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹری و سابق سینئر وائس چیئرمین پاکستان سپورٹس گڈز مینوفیکچررزاینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن محمد اعجاز غوری نے کہا کہ۔۔۔

رمضان المبارک ہمیں تقویٰ پرہیزگاری اور خود احتسابی کا درس دیتا ہے لہٰذا ہمیں فضول گفتگو جھوٹ اور دیگر برائیوں سے بچتے ہوئے اپنے کردار کو بہتر بنانا چاہیے ،رمضان المبارک رحمتوں برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنی زندگیوں کو مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے ،اس بابرکت مہینے میں صبر برداشت ایثار اور بھائی چارے کو فروغ دینا انتہائی ضروری ہے۔ہمیں چاہیے کہ نہ صرف خود روزہ رکھیں بلکہ اپنے اردگرد موجود غریبوں مسکینوں اور ضرورت مند افراد کا بھی خیال رکھیں اور ان کی مدد کو اا معمول بنائیں۔

سینئر نائب صدر سیالکوٹ چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹری محمد اعجاز غوری نے کہا کہ ماہ رمضان میں غربااور مستحقین کی مدد اولین ترجیح ہونی چاہیے یہ مقدس مہینہ ہمیں ایثار، ہمدردی اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے رمضان المبارک صبر، برداشت اور دوسروں کے کام آنے کا پیغام دیتا ہے اس لیے معاشرے کے صاحبِ حیثیت افراد کو چاہیے کہ وہ مستحق لوگوں کی دل کھول کر مدد کریں تاکہ وہ بھی اس بابرکت مہینے کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔انہوں نے مزید کہا کہ اس ماہ مقدس میں عبادات، روزوں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول پر خصوصی توجہ دی جائے جبکہ پیار، محبت اور امن کے فروغ کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جائیں۔

 

مزید پڑہیئے

