صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نگہبان رمضان کارڈز کٹوتی پر ڈیوائس کینسل،جیل بھجوانے کااعلا ن

  • گوجرانوالہ
نگہبان رمضان کارڈز کٹوتی پر ڈیوائس کینسل،جیل بھجوانے کااعلا ن

غازی آباد(نمائندہ خصوصی)کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل ، ڈپٹی کمشنر ساہیوال سمیع اﷲفاروق کا اسسٹنٹ کمشنر چیچہ وطنی جاوید ممتاز لکھویرا کے ہمراہ نگہبان رمضان کارڈز ایکٹیویشن ڈیسک ٹی ایم اے ہال کا دورہ، انتظامات اورسہولیات کا جائزہ لیا اور کہا نگہبان کارڈ کی بروقت ایکٹیویشن میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی۔

ضلعی انتظامیہ نے رمضان نگہبان کارڈز میں کٹوتی پرریٹیلرز کی ڈیوائسز کینسل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، نگہبان کارڈز ہولڈرز کو رقم دینے سے انکار پر بھی ڈیوائس کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا،تمام ریٹیلرز پوری رقم دینے کے پابند ہیں ۔،کارڈز ہولڈرز شکایات پر تحصیل انتظامیہ سے 0405480115 پررابطہ کریں ، احکامات پر عملدرآمد نہ کرنیوالے ڈیوائس ہولڈر پر مقدمہ درج اورجیل بھی بھجوا یا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

تمام تعمیراتی مقامات کو مکمل طور پر گھیرنا لازمی قرار

میٹرک ،انٹر فیل طلبہ کیلئے فری سکل ٹریننگ پروگرام کا اعلان

بھاٹی سے داتادربار زیرزمین پیدل گزرگاہ کی تعمیر کاآغاز

رمضان :نرخ آسمان پر ، پھل صارفین کی پہنچ سے باہر

آٹھویں کے سالانہ بورڈ امتحانات 9 مارچ سے شروع

زیرِ زمین پارکنگ پلازا کیلئے کھدائی کا 70 فیصد حصہ مکمل

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل