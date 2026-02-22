نگہبان رمضان کارڈز کٹوتی پر ڈیوائس کینسل،جیل بھجوانے کااعلا ن
غازی آباد(نمائندہ خصوصی)کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل ، ڈپٹی کمشنر ساہیوال سمیع اﷲفاروق کا اسسٹنٹ کمشنر چیچہ وطنی جاوید ممتاز لکھویرا کے ہمراہ نگہبان رمضان کارڈز ایکٹیویشن ڈیسک ٹی ایم اے ہال کا دورہ، انتظامات اورسہولیات کا جائزہ لیا اور کہا نگہبان کارڈ کی بروقت ایکٹیویشن میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی۔
ضلعی انتظامیہ نے رمضان نگہبان کارڈز میں کٹوتی پرریٹیلرز کی ڈیوائسز کینسل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، نگہبان کارڈز ہولڈرز کو رقم دینے سے انکار پر بھی ڈیوائس کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا،تمام ریٹیلرز پوری رقم دینے کے پابند ہیں ۔،کارڈز ہولڈرز شکایات پر تحصیل انتظامیہ سے 0405480115 پررابطہ کریں ، احکامات پر عملدرآمد نہ کرنیوالے ڈیوائس ہولڈر پر مقدمہ درج اورجیل بھی بھجوا یا جائے گا۔