صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:سلاٹر ہاؤس میں مضر صحت جانور ذبح ہونے لگے

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:سلاٹر ہاؤس میں مضر صحت جانور ذبح ہونے لگے

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہر کے سلاٹر ہاؤس میں مضر صحت جانور ذبح کیے جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد وزیرآباد کے شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ،ویڈیو وائرل ہونے پر محکمہ لائیو سٹاک بھی حرکت میں آ گیا۔

ایڈیشنل چارج ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر حسن کے موقف کے مطابق ان کی غیر موجودگی میں جانور سلاٹر ہاؤس لایا گیا۔کارروائی کے دوران بیمار اور مضر صحت جانور کا تقریباً 100 کلو گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر محمد احمد کی زیر نگرانی ڈاکٹر حسن کے ہمراہ مضر صحت گوشت کو موقع پر ہی ضائع کیا گیا اور اطلاعات کے مطابق تھانہ سٹی پولیس کو ایف آئی آر کے لیے استغاشہ بھجوادیا گیا ہے ۔شہر یوں کا کہنا ہے کہ ایسے اکا دکا واقعات منظر عام پر آ جاتے ہیں تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گوشت اور جانوروں کی صحت کا معائنہ یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد سیوریج اپ گریڈیشن کا 23 ارب کا پیکیج شروع، دومراحل میں تکمیل جون 2027 تک ہوگی

کمشنر کا جھنگ کا دورہ، سویٹ ہوم کے بچوں میں تحائف تقسیم

ٹوبہ : ڈی سی کا رمضان نگہبان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

چنیوٹ:سلمیٰ بٹ کا رمضان بازار اور نگہبان پروگرامز کا دورہ

ڈی جی ایف ڈی اے کی شہری مسائل حل کرنے کی ہدایت

ڈی سی کا رمضان سہولت بازار جھنگ روڈ کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل