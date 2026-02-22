وزیرآباد:سلاٹر ہاؤس میں مضر صحت جانور ذبح ہونے لگے
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہر کے سلاٹر ہاؤس میں مضر صحت جانور ذبح کیے جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد وزیرآباد کے شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ،ویڈیو وائرل ہونے پر محکمہ لائیو سٹاک بھی حرکت میں آ گیا۔
ایڈیشنل چارج ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر حسن کے موقف کے مطابق ان کی غیر موجودگی میں جانور سلاٹر ہاؤس لایا گیا۔کارروائی کے دوران بیمار اور مضر صحت جانور کا تقریباً 100 کلو گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر محمد احمد کی زیر نگرانی ڈاکٹر حسن کے ہمراہ مضر صحت گوشت کو موقع پر ہی ضائع کیا گیا اور اطلاعات کے مطابق تھانہ سٹی پولیس کو ایف آئی آر کے لیے استغاشہ بھجوادیا گیا ہے ۔شہر یوں کا کہنا ہے کہ ایسے اکا دکا واقعات منظر عام پر آ جاتے ہیں تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گوشت اور جانوروں کی صحت کا معائنہ یقینی بنایا جائے ۔