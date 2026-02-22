صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:مہنگے داموں گوشت فروخت کرنے پر قصابوں کو جرمانے

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار )سرکاری نرخوں سے زائد قیمت وصول کرنے پر قصابوں کو جرمانے ،اے سی عبدالقدیر زرکون نے جلالپور جٹاں میں پرائس کنٹرول کارروائیوں کے دوران مختلف دکانداروں کی انسپکشن کی گئی۔

گوشت کی سرکاری طور پر مقرر کردہ قیمتوں سے زائد نرخ وصول کرنے پر متعدد وینڈرز کو مجموعی طور پر 20 ہزار 500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔انہوں نے واضح کیا کہ سرکاری نرخنامے پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے گا اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرائس چیکنگ کا عمل بلا تعطل جاری رہے گا۔

 

