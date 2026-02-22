سیالکوٹ:دیکھ بھال نہ ہونے سے انوار کلب کی حالت ابتر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )انوار کلب میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کئے جانیوالے ہال میں دیکھ بھال نہ ہونے سے یہ اندرونی و بیرونی طور پر تباہ ہوگیا،
3 جولائی 2007 کو ضلعی حکومت کے تحت سابق ضلع ناظم چوہدری اکمل چیمہ نے عوامی تفریح کیلئے سرکاری رقبہ پر تعمیر شدہ انوار کلب کا افتتاح کیا اور دیکھ بھال نہ ہونے سے ہال کے اندر بھی تباہی ہوگئی اور رکھی گئی کرسیاں بھی خراب ہوگئیں، سماجی کارکن حاجی فہد سلیم کے مطابق ضلعی حکومت کو دی جانے والی شکایات پر عمل نہ کیا گیا اور انوار کلب کو تالے لگے ہیں، شہریوں عبدالرحیم، محمد شبیر احمد، حنیف عباس اور ندیم وقار نے تباہ شدہ انوار کلب کو فوری ٹھیک کرنے کیلئے درخواستیں دے دیں۔