رمضان سہو لت بازار عوام کیلئے بڑا ریلیف :عبدالرزاق

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ رمضان سہولت بازار سے عوام کو سستی اور معیاری اشیا کی خریداری سے بہت بڑا ریلیف مل رہا ہے ۔

ان خیالات کا اظہار رمضان سہولت بازار،ماڈل ریڑھی بازار کے دورہ کے موقع پر کیا ۔ڈپٹی کمشنر نے رمضان سہولت بازار میں سستی اشیا کی فراہمی اور انکی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سہولت بازار میں قائم میڈیکل کیمپ،سینئر سٹیزن کیمپ،شکایات کاؤنٹر کا بھی دورہ کیا ۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے گوجرانوالہ روڈ ، قلعہ صاحب سنگھ چوک اور پنڈی بھٹیاں میں لگائے جانے والے ماڈل ریڑھی بازاروں کا بھی دورہ کیا ۔ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر محمد محسن ڈھلوں نے پبلک پارک پنڈی بھٹیاں میں لگائے جانے والے نگہبان دسترخوان میں شہریوں کے ساتھ روزہ افطار کیا ۔

 

