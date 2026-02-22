صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پو لیس کیساتھ مبینہ مقابلے ،3 ملز م زخمی حالت میں گرفتار

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)مختلف تھانوں کی حدود میں دو مبینہ مقابلوں کے دوران تین ریکارڈ یافتہ ملزموں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ، ۔بتایا گیا ہے کہ۔۔۔

تھانہ علی پور چٹھہ کے علاقہ میں پولیس ناکہ بندی کے دوران دو منشیات فروش ملزموں نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ تعاقب کے دوران ملزم موٹر سائیکل سمیت نہر کی دیوار سے ٹکرا گئے اور زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے ۔ گرفتار ملزمان کی شناخت فیصل اور نسیم عرف عنصر شاہ کے نام سے ہوئی ۔ پولیس کے مطابق ملزم فیصل کے قبضہ سے 1100 گرام جبکہ نسیم عرف عنصر شاہ کے قبضہ سے 1120 گرام چرس برآمد ہوئی۔ادھر تھانہ صدر گوجرانوالہ کے علاقہ میں منشیات کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ملزم وقار نے بھی پولیس ناکہ سے فرار ہونے کی کوشش کی اور تیز رفتاری کے باعث ڈیوائیڈر لائن سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر 2020 گرام چرس برآمد کر لی۔

 

