ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز نگہبان دسترخوان ڈاکٹر عاشق کا تحصیل ہسپتال میں انتظامات کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز نگہبان دسترخوان ڈاکٹر عاشق حسین نے تحصیل ہیڈکوارٹر زہسپتال وزیرآباد میں انتظامات کا جائزہ لیا

انہوں نے شہریوں کے ساتھ روزہ افطار کیا، ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی نے تمام انتظامات، کھانے کے معیار کا جائزہ لیا دسترخوان میں 300سے زائد افراد نے افطار کیا، انہوں نے کہا کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں دسترخوان انتظامیہ کی فوڈ سیفٹی ٹریننگ اور سکریننگ کی گئی ہے ، تمام فوڈ سیفٹی انتظامات بین الاقوامی طرز کے مطابق کیے گئے ہیں جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیمیں 3شفٹوں میں 24گھنٹے متحرک ہیں۔

 

