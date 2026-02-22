اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے 25 میٹرک ٹن منشیات نذر آ تش
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب کے زیر اہتمام منشیات جلانے کی تقریب شیخوپورہ میں منعقد ہوئی۔
تقریب میں سرکاری اداروں کے نمائندوں، یونیورسٹیز کالجز کے طالب علموں،این جی اوز اور میڈیا کے نمائندوں نے بھر پور شرکت کی۔تقریب کی صدارت بریگیڈئیر سکندر حیات چودھری فورس کمانڈر اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب نے کی۔تقریب میں بریگیڈئیر مظہر فورس کمانڈر سی این ڈی پنجاب اور ڈی آئی جی پنجاب پولیس اطہر نے خصوصی شرکت کی۔اس موقع پر بریگیڈئیر سکندر حیات نے کہا کہ 2025 میں اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب نے 25 میٹرک ٹن منشیات پکڑی جس کو جلایا گیا ۔