صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے 25 میٹرک ٹن منشیات نذر آ تش

  • گوجرانوالہ
اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے 25 میٹرک ٹن منشیات نذر آ تش

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب کے زیر اہتمام منشیات جلانے کی تقریب شیخوپورہ میں منعقد ہوئی۔

تقریب میں سرکاری اداروں کے نمائندوں، یونیورسٹیز کالجز کے طالب علموں،این جی اوز اور میڈیا کے نمائندوں نے بھر پور شرکت کی۔تقریب کی صدارت بریگیڈئیر سکندر حیات چودھری فورس کمانڈر اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب نے کی۔تقریب میں بریگیڈئیر مظہر فورس کمانڈر سی این ڈی پنجاب اور ڈی آئی جی پنجاب پولیس اطہر نے خصوصی شرکت کی۔اس موقع پر بریگیڈئیر سکندر حیات نے کہا کہ 2025 میں اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب نے 25 میٹرک ٹن منشیات پکڑی جس کو جلایا گیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد سیوریج اپ گریڈیشن کا 23 ارب کا پیکیج شروع، دومراحل میں تکمیل جون 2027 تک ہوگی

کمشنر کا جھنگ کا دورہ، سویٹ ہوم کے بچوں میں تحائف تقسیم

ٹوبہ : ڈی سی کا رمضان نگہبان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

چنیوٹ:سلمیٰ بٹ کا رمضان بازار اور نگہبان پروگرامز کا دورہ

ڈی جی ایف ڈی اے کی شہری مسائل حل کرنے کی ہدایت

ڈی سی کا رمضان سہولت بازار جھنگ روڈ کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل