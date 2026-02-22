سی ای او ایجوکیشن اور ہیڈ مسٹریس گرلز ہائی سکول بڈیانہ کی رہائی کا مطالبہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)سی ای او ایجوکیشن سیالکوٹ مجاہد علوی اور ہیڈ مسٹریس گورنمنٹ گرلز ہائی سکول بڈیانہ کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ اور واقعہ کی مکمل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں
ان خیالات کا اظہار چودھری مبشر حسین ایڈووکیٹ صدر چیمبر آف ایجوکیشن ضلع سیالکوٹ نے کیا انہوں نے کہا کہ فوت ہونے والی بچی کے والدین کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں واقعہ کی مکمل انکوائری کرکے ذمہ داروں کو کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ۔