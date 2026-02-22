سکول میں طالبہ کی حادثاتی موت ، پر نسپل کی رہائی کا حکم
پسرور (تحصیل رپورٹر )بڈیانہ گرلز ہائی سکول میں زیرِ تعمیر کلاس روم کا شیڈ گرنے کے افسوسناک واقعہ سے متعلق مقدمہ میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ۔
یاد رہے کہ اس حادثے میں آٹھویں جماعت کی ایک طالبہ جاں بحق ہو گئی تھی جس پر شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ۔کیس کی سماعت کے دوران ملزموں کو معزز عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ سماعت کے موقع پر لیڈی پرنسپل کی جانب سے عرفان گوندل ایڈووکیٹ عدالت پیش ہوئے اور قانونی دلائل د ئیے ۔ فریقین کے دلائل اور ابتدائی ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد معزز عدالت نے لیڈی پرنسپل کو مقدمہ سے ڈسچارج کرتے ہوئے پولیس کو انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔عدالت نے سی ای او ایجوکیشن سیالکوٹ مجاہد حسین علوی اور ٹھیکیدار امین کو مزید تفتیش کیلئے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ ابتدائی ریکارڈ اور قانونی نکات کی بنیاد پر سناتے ہوئے واقعہ کی مکمل، شفاف اور غیر جانبدارانہ تفتیش کے احکامات بھی جاری کئے ہیں۔واضح رہے کہ بڈیانہ گرلز ہائی سکول میں پیش آنے والے افسوسناک واقعہ کے بعد تعلیمی اداروں میں زیرِ تعمیر عمارتوں کی حفاظت سے متعلق سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔
