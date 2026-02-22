صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول میں طالبہ کی حادثاتی موت ، پر نسپل کی رہائی کا حکم

  • گوجرانوالہ
سکول میں طالبہ کی حادثاتی موت ، پر نسپل کی رہائی کا حکم

پسرور (تحصیل رپورٹر )بڈیانہ گرلز ہائی سکول میں زیرِ تعمیر کلاس روم کا شیڈ گرنے کے افسوسناک واقعہ سے متعلق مقدمہ میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ۔

یاد رہے کہ اس حادثے میں آٹھویں جماعت کی ایک طالبہ جاں بحق ہو گئی تھی جس پر شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے ۔کیس کی سماعت کے دوران ملزموں کو معزز عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ سماعت کے موقع پر لیڈی پرنسپل کی جانب سے عرفان گوندل ایڈووکیٹ عدالت پیش ہوئے اور قانونی دلائل د ئیے ۔ فریقین کے دلائل اور ابتدائی ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد معزز عدالت نے لیڈی پرنسپل کو مقدمہ سے ڈسچارج کرتے ہوئے پولیس کو انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔عدالت نے سی ای او ایجوکیشن سیالکوٹ مجاہد حسین علوی اور ٹھیکیدار امین کو مزید تفتیش کیلئے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے فیصلہ ابتدائی ریکارڈ اور قانونی نکات کی بنیاد پر سناتے ہوئے واقعہ کی مکمل، شفاف اور غیر جانبدارانہ تفتیش کے احکامات بھی جاری کئے ہیں۔واضح رہے کہ بڈیانہ گرلز ہائی سکول میں پیش آنے والے افسوسناک واقعہ کے بعد تعلیمی اداروں میں زیرِ تعمیر عمارتوں کی حفاظت سے متعلق سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔

ط

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا اجلاس‘پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی پر بریفنگ

منشیات مقدمات،پراسیکیوٹرز اور پولیس افسروں کی تربیتی ورکشاپ

کمشنر سرگودھا نے واسا کی ترقیاتی سکیموں کا معائنہ کیا

ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ نے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

ایس پی انوسٹی گیشن کا تھانہ بھیرہ و میانی کا اچانک دورہ

نگہبان رمضان کی رقوم میں کٹوتی کرنے والا نوسر باز گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل