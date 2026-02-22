صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:کار سوار نوسر بازوں نے خاتون کو لوٹ لیا

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نمائندہ دنیا )نوسرباز خاتون نے ساتھیوں سے ملکر اغوا کر کے خاتون سے 50ہزار روپے کے زیورات اتر وا لئے اور کار میں سوار ہو کر فرار ہوگئے

گوجرانوالہ کینٹ کے رہائشی مظفر حسین ولد محمد صادق کی بیوی دن ایک بجے جی ٹی روڈ پر واقع پیڈ سٹرین کے ذریعے پل سے روڈ کراس کر رہی تھی کہ اس دوران نامعلوم نوسرباز خاتون نے نوسربازی کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک کی ایکٹنگ کرکے خاتون کی توجہ اور ہمدردی حاصل کی اور باتوں میں لگا کر سڑک کے دوسری طرف کھڑی کار میں بٹھا لیا جس میں پہلے سے دو افراد موجود تھے۔ کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

 

 

