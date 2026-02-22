تفتیشی غائب، انسانی سمگلر کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)بے روزگار پاکستانی نوجوانوں سے لاکھوں روپے بٹور کر انکو ڈنکی کے ذریعے یورپ بھجوانے میں ملوث ہیومن سمگلنگ گینگ کے سرغنہ کے خلاف 6 مقدمات کا تفتیشی آفیسر عدالت سے غائب،
سینئر سول جج گوجرانوالہ نے یونان کشتی حادثہ میں5ہلاکتوں کے کیس میں نامزد ملزم اور گینگ کے سرغنہ ثاقب ججہ کے خلاف 6 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا تفتیشی کی غیر حاضری اور عدم دلچسپی کے سبب مسترد کر دی، عدالت نے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا حکم دیدیا ۔عدالت نے ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کے دوران تفتیشی آفیسر کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کیا اور اپنے حکم میں کہا کہ اہم مقدمہ کی عدالتی کارروائی میں نہ تو ایف آئی اے کا تفتیشی آفیسر خود عدالت پیش ہوا اور نہ ہی اس کی جانب سے کوئی ایس آئی یا اے ایس آئی حاضر ہوا جو تفتیشی ادارے کی اہم ترین کیس میں عدم دلچسپی اور غیر سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے ۔ سینئر سول جج کریمینل ڈویژن صفت اللہ نے اپنے حکم میں واضح کیا کہ تفتیشی آفیسر انسپکٹر محمد سرور اصغر نے جسمانی ریمانڈ کی درخواستوں میں تفتیش کے کسی ایسے مخصوص پہلو کی نشاندہی ہی نہیں کی جس کی بنیاد پر ملزم کا جسمانی ریمانڈ دیا جا سکے ۔ قبل ازیں انسانی سمگلنگ کے ججہ گینگ کے سرغنہ محمد ثاقب کو ہتھکڑی لگا کر سینئر سول جج کریمینل ڈویژن صفت اللہ کی عدالت میں لایا گیا اور 6 مقدمات میں ملزم کے 12 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواستیں دی گئیں جن میں موقف اختیار کیا گیا کہ ملزم نے بے روزگار پاکستانی نوجوانوں سے لاکھوں روپے اینٹھ کر انہیں مختلف طریقوں سے لیبیا بھجوایا جہاں اس گینگ کے ساتھیوں نے امیگرنٹس کو شپ کے ذریعے یونان بھجوایا گیا لیکن لیبیا سے یونان جانے والی کشتی سمندر میں ڈوب گئی ، واقعہ میں5پاکستانی ڈوب کر جاں بحق جبکہ متعدد کو ریسکیو کیا گیا تھا۔