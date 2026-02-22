صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر کھاریاں احمد گوندل نے پرسنل سٹاف آفیسر حافظ عامر اور سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی لالہ موسیٰ کے ہمراہ سبزی و فروٹ منڈی لالہ موسیٰ کا اچانک دورہ کیا،

دور ے کے دوران انہوں نے سبزی اور پھل کی بولی کے عمل کی خود نگرانی کی اور موقع پر موجود آڑھتیوں کو ہدایات جاری کیں،اسسٹنٹ کمشنر نے واضح کیا کہ کسی صورت سامان سڑک کے اوپر اتارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی،روڈ پر اتارا گیا سامان فوری طور پر ضبط کر لیا جائے گا اور واپس نہیں کیا جائے گا جبکہ ذمہ دار وں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی ۔

 

